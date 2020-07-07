Волейболистка сборной Беларуси Анна Давыскиба перешла в итальянскую "Саугеллу"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистка сборной Беларуси Анна Давыскиба официально представлена в качестве игрока итальянского клуба серии А1 "Cаугелла" из Монцы. Сообщение об этом размещено на сайте команды, выступающей в элитном дивизионе чемпионата Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я рада прибыть в распоряжение клуба. Женская серия А1 - один из самых конкурентоспособных и зрелищных национальных чемпионатов в мире. Хочу поприветствовать наших болельщиков. Надеюсь скоро увидеть их на трибунах нашего спорткомплекса", - отметила Анна Давыскиба во время торжественной церемонии представления в качестве игрока итальянской дружины.

Спортивный директор "Саугеллы" Клаудио Бонати не скрывал положительных эмоций в связи с подписанием контракта с белоруской. "Анна талантливый игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени. Она могла перейти в наш клуб уже в прошлом сезоне. Уверены, что, несмотря на недавнюю беременность, она скоро вернется на свой превосходный уровень. Она тренируется со сборной своей страны и поэтому приедет в расположение клуба в конце августа. Ее мотивация и энтузиазм в дополнение к выдающимся игровым качествам будут иметь для нас основополагающее значение", - высказался он.

Для выступающей на позиции доигровщицы спортсменки это первый опыт работы за рубежом. Ранее Анна Давыскиба защищала цвета "Минчанки", с которой завоевала все трофеи на республиканской арене и серебро Кубка ЕКВ, выступала в российской суперлиге. В составе юниорской сборной Беларуси волейболистка стала бронзовым призером первенства Европы. Перейти в итальянскую команду можно было раньше, но Анна Давыскиба была вынуждена прервать карьеру в связи с рождением дочери. Ранее состав мужской команды из Монцы пополнил муж спортсменки Владислав Давыскиба.-0-