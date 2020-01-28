Волейболистка Виктория Секретова стала самым результативным игроком 12-го тура российской суперлиги

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистка "Минчанки" Виктория Секретова была признана самым результативным игроком 12-го тура российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска помогла своей команде одержать третью викторию в сезоне. Дома "Минчанка" со счетом 3:2 (23:25, 25:23, 29:27, 18:25, 15:13) победила "Ленинградку". Виктория Секретова набрала за матч 35 очков.

На втором месте в списке бомбардиров еще одна белоруска. Экс-капитан минской команды Анастасия Гарелик, выступающая в этом сезоне за санкт-петербургский клуб, принесла ему в поединке с подопечными Виктора Гончарова 33 очка.

Российская волейболистка Наталья Думчева, выступающая за "Минчанку", разделила с представительницами других команд второе-третье места в списке лучших блокирующих тура, трижды прервав атаки соперниц.

"Минчанка", набрав в 12 матчах 8 очков, идет на 11-м месте в турнирной таблице суперлиги. В 13-м туре 1 февраля белорусская команда принимает дома "Динамо-Метар" из Челябинска, в котором работает главный тренер женской сборной Беларуси Денис Матвеев.-0-