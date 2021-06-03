Волейболистки Беларуси уступили венгерской дружине в матче золотой Евролиги

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки Беларуси уступили венгерской дружине во втором матче второго тура золотой Евролиги - 0:3 (14:25, 18:25, 16:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с преимуществом венгерской дружины, которая лучше белорусок смотрелась на приеме и эффективнее атаковала. Еще одним аргументов в пользу команды Якуба Глушака стала более надежная игра на блоке и в обороне.

Самой результативной у белорусок стала Анна Давыскиба, набравшая 10 пунктов. У Анны Тупикиной на счету 9 результативных действий. У венгерок лидером атак себя показала Грета Киш - 13 очков. Таким образом, команда Дениса Матвеева замыкает турнирную таблицу группы С с одной победой в пяти встречах.

Завтра, 4 июня, белорусская женская сборная проведет заключительный матч на турнире против сборной Чехии. Из группы С в "Финал четырех" турнира выходит команда, которая займет первое место.