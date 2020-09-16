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16 сентября 2020, 11:44

Волейболистки брестского "Прибужья" стали обладательницами бронзы чемпионата Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки брестского "Прибужья" стали обладательницами бронзы чемпионата Беларуси. В споре за медали турнира команда Натальи Мелянюк обыграла могилевский "Коммунальник-МГУ" со счетом 3:0 (25:19, 25:21, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел с заметным преимуществом брестской команды, в рядах которой выделялись такие опытные игроки, как Оксана Ковальчук, Алина Ильюта. На позиции диспетчера уверенно дирижировала атаками "Прибужья" Анна Князева. Могилевчанки делали все возможное, чтобы продлить интригу в матче. Но в итоге не смогли выиграть у соперниц ни одной партии, лишь во втором сете перейдя рубеж в 20 очков.

В споре за золото сегодня сойдутся "Минчанка" и мозырская "Жемчужина Полесья". Начало поединка назначено на 13.00.

"Минчанка" в полуфинале выбила из борьбы за золотые медали "Прибужье". Мозырянки в споре за место в финале обыграли могилевский "Коммунальник-МГУ".

Вход для болельщиков на трибуны "Чижовка-Арены" во время матчей не ограничен. Также организована прямая трансляция с места событий. В целях борьбы с распространением коронавируса организаторы просят болельщиков надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд было принято исполнительным комитетом Белорусской федерации волейбола в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту, решающая стадия состязаний проходит в формате "Финала четырех".-0-

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