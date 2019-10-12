Волейболистки челябинского "Динамо-Метара" проиграли на старте российской суперлиги

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступающие за челябинское "Динамо-Метар" игроки сборной Беларуси по волейболу Татьяна Маркевич и Анна Калиновская не помогли своей команде избежать поражения в первом туре российской женской суперлиги. Матч с "Локомотивом" из Калининградской области, завершился в пользу гостей со счетом 3:0 (25:22, 25:18, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на проигрыш, волейболистки из Челябинска удостоились положительных отзывов о своей игре. Что касается белорусок, то блокирующая Анна Калиновская стала самой результативной в своей команде, записав на свой счет 9 пунктов. Татьяна Маркевич заработала 5 очков, показав позитивный прием на уровне 50 %.

"Динамо-Метар"возглавляет уроженец Витебщины Денис Матвеев, который является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной Беларуси по волейболу.-0-