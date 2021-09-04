Волейболистки Италии и Сербии вышли в финал ЧЕ-2021

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны финалистки чемпионата Европы по волейболу среди женских команд. Ими стали дружины Италии и Сербии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Полуфинальный поединок между командами Италии и Нидерландов прошел под знаком превосходства итальянских спортсменок. Голландки нашли свою игру лишь в третьем сете, сумев в какой-то степени реабилитироваться за проигранные первые два сета. Однако на большее "оранжевых" не хватило. Команда Давиде Маццанти вернули себе превосходство в четвертом сете, обеспечив участие в финале - 3:1 (25:19, 25:17, 16:25, 25:18).

В поединке между сербскими и турецкими волейболистками все было не столь однозначно в пользу одной из команд. Команды, которые многими специалистами считались одними из главных претенденток на золото еврофорума, повели тяжелейший, но от этого не менее зрелищный матч, завершившийся викторией подопечных Зорана Терзича - 3:1 (32:34, 28:26, 25:23, 25:13).

Море позитивных эмоций любителям волейбола доставила уже первая партия, которая длилась более 40 минут. Ее благодаря слаженным действиям блока и трудной подаче выиграли турчанки.

Они и в дальнейшем бились как львицы, но в итоге уступили бронзовым медалисткам Игр в Токио. Сербкам удалось наладить игру блока, но, пожалуй, их главным козырем стала результативная игра в атаке Тияны Бошкович. Она в сумме нападала 69 раз и заработала 39 очков. Ее оппонентка в команде Турции Эбрар Каракурт принесла своей дружине 23 очка. В любом другом матче этот результат был бы залогом победы, но не в противоборстве с демонстрирующей силовой волейбол балканской дружиной.

Таким образом, команда Сербии третий чемпионат Европы подряд выходит в финал турнира. Два из них завершились победой подопечных Зорана Терзича. Как будет на этот раз? Их соперницы, дружина Италии, сыграют в решающем матче еврочемпионата впервые с 2009 года. Кроме того, наверняка команда с Апеннинского полуострова захочет взять реванш за проигрыш в четвертьфинале олимпийского турнира, учтя уроки того обидного поражения со счетом 0:3 по сетам.

Бронзовые медали разыграют дружины Турции и Нидерландов. Таким образом, это будет повтор поединка групповой фазы нынешнего чемпионата Европы, в котором победила сборная с берегов Босфора - 3:0 по партиям.

Обе встречи пойдут в субботу 4 августа. Начало игры за бронзовые медали в 18.00. Финал назначен на 21.00.-0-