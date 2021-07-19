Волейболистки Италии выиграли молодежный чемпионат мира в Нидерландах и Бельгии

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки Италии выиграли молодежный чемпионат мира (U-20), который завершился в Нидерландах и Бельгии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче спортсменки с Апеннин выиграли у сверстниц из дружины Сербии - 3:0 (25:18, 25:20, 25:23). В споре за бронзу турнира россиянки одержали волевую победу над сборной Нидерландов - 3:2 (16:25, 23:25, 25:22, 25:22, 22:20). Сборная Беларуси под руководством Ольги Пальчевской заняла девятую позицию в итоговой таблице розыгрыша турнира, обыграв команду Турции - 3:1 (20:25, 25:17, 25:13, 25:22). Самым результативным игроком матча стала Ксения Лебедкина, которая набрала 24 очка.

Таким образом, белоруски на данном турнире уступили командам Польши и Италии (оба матча 0:3), дважды обыграли египтянок (3:2 и 3:0), а также не оставили шансов бельгийкам (3:0) и аргентинским сверстницам (3:0). Так как сборная Пуэрто-Рико из-за вспышки в команде коронавируса снялась с турнира, им было засчитано техническое поражение 0:3 во всех предполагаемых поединках с их участием. В том числе и против команды Ольги Пальчевской.-0-