Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Тулицу" в матче российской суперлиги

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Ленинградки"обыграли "Тулицу" в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу со счетом 3:2 (25:18, 25:21, 27:29, 24:26, 15:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Весомую роль в успехе клуба из Ленинградской области сыграли белорусские спортсменки. Так, диагональная сборной Беларуси Анастасия Гарелик стала самой результативной волейболисткой встречи, записав на свой счет 28 очков и 53% эффективности в атаке. У еще одной белоруски Екатерины Сокольчик на счету 15 пунктов, 29% отличного приема и 47% эффективности в нападении. Третья воспитанница белорусской школы волейбола Елена Гендель принесла команде Александра Кашина два очка.

Напомним, "Минчанка" накануне потерпела поражение от "Енисея" из Красноярска - 3:1 и замыкает турнирную таблицу розыгрыша суперлиги. Встречи "Липецк" (Липецкая область) - "Заречье-Одинцово" (Московская область), "Протон" (Саратов) - "Локомотив" (Калининградская область) и "Спарта" (Нижний Новгород) - "Динамо-Метар" (Челябинск) не состоялись из-за вспышек коронавируса в "Заречье", "Локомотиве" и "Динамо-Метар".-0-