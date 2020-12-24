Волейболистки "Ленинградки" победили "Енисей" в матче российской суперлиги

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Ленинградки" победили красноярский "Енисей" в перенесенном матче 17-го тура российской суперлиги. Игра завершилась в пользу подопечных Александра Кашина со счетом 3:0 (25:23, 25:15, 27:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из Санкт-Петербурга проводила третий матч за пять дней, однако это не сказалось на решимости игроков из города на Неве записать на свой счет очередную победу. Весомый вклад в данный успех внесли и белорусские волейболистки. Так, Анастасния Гарелик стала самой результативной в составе двух команд, заработав 22 очка. У еще одной белоруски Екатерины Сокольчик на счету 8 результативных действий.

Остальные дружины российской суперлиги проведут матчи 17-го тура 4 января 2021 года. "Минчанка" свой матч проведет дома в спорткомплексе "Уручье" против нижегородской "Спарты".

"Минчанка", которой сегодня предстоит финал Кубка Беларуси, занимает в российской волейбольной женской суперлиге 11-е место, одержав четыре победы в 13 матчах и заработав 11 очков. Лидирует в турнире московское "Динамо", цвета которого защищает блокирующая сборной Беларуси Анна Климец. У одного из самых титулованных российских клубов на счету 13 побед в 14 встречах и 38 очков.-0-