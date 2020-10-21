Волейболистки "Ленинградки" уступили калининградскому "Локомотиву" в матче российской суперлиги

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Ленинградки" уступили калининградскому "Локомотиву" в матче 8-го тура российской суперлиги со счетом 1:3 (25:21, 20:25, 13:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла с преимуществом калининградской дружины, которая несмотря на проигрыш стартовой партии собралась и смогла одержать победу. В составе "Ленинградки" заметную роль играли спортсменки из Беларуси.

Самой результативной волейболисткой команды Александра Кашина стала Анастасия Гарелик, заработавшая 15 очков. Кроме того, семь пунктов на счету Екатерины Сокольчик. Восемь результативных атак записала на свой счет еще одна воспитанница отечественного волейбола Елена Гендель.

Напомним, что матч суперлиги между "Минчанкой" и "Тулицей", который должен был пройти 21 октября, перенесли на неопределенный срок из-за случаев коронавируса в белорусской команде.-0-