19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Ленинградки" выиграли у "Заречья-Одинцово" в стартовом матче российской суперлиги. Гостевая встреча завершилась в пользу подопечных Александра Кашина со счетом 3:1 (25:19, 25:20, 21:25, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел с преимуществом команды из Санкт-Петербурга, которую в этом сезоне многие называют одной из главных претенденток на попадание в еврокубки. В успехе "диких пчел" (как называют "Ленинградку" болельщики) значительную роль сыграл белорусский десант. Анастасия Гарелик стала самой результативной волейболисткой встречи, заработав 23 очка. Второе место по результативности в дружине Александра Кашина заняла экс-капитан "Минчанки" Екатерина Сокольчик - 15 пунктов. Также стоит отметить Елену Гендель, за которой шесть результативных действий.

Еще в одном матче первого тура суперлиги московское "Динамо", соглашение с которым подписала белоруска Анна Климец, победило "Енисей" из Красноярска - 3:0 (25:21, 25:15, 25:17). В этом поединке уроженка Брестчины очков не заработала.

"Минчанка" начнет свой турнирный путь в российской суперлиге сегодня. Подопечные Станислава Саликова встретятся в Краснодаре с местным "Динамо".

Предварительный этап чемпионата России проходит с 18 сентября текущего года по 6 марта 2021-го в два круга, команды сыграют по 26 матчей. По его результатам дружины, занявшие первое и второе места, квалифицируются в "Финал шести" напрямую. Остальные клубы, занявшие с третьего по десятое место, сыграют в квалификационном раунде, по итогам которого в "Финал шести" выйдут еще четыре команды.

"Финал шести" пройдет с 28 марта по 3 апреля 2021 года. Участвующие команды будут разбиты на две группы по три в каждой. Путевку в полуфинал получат по две лучшие дружины из каждой. Решающий матч и поединок за бронзовые медали пройдут 3 апреля.

Необходимым условием для допуска команд к матчам чемпионата России является наличие отрицательных результатов ПЦР-тестов. Игроки и персонал клуба с положительным результатом теста на COVID-19 не допускаются к участию в матче и тренировочном процессе и должны быть изолированы. При этом клуб обязан немедленно проинформировать Роспотребнадзор и Всероссийскую федерацию волейбола.

При выявлении инфицированных клуб обязан изолировать их и контактных лиц на 14 дней. Условием выхода из изоляции является наличие двукратного отрицательного результата ПЦР-теста. На самих аренах во время матчей суперлиги чемпионата России выделят "чистые зоны" - это волейбольная площадка и зона вокруг нее. Доступ в "чистую зону" будет строго ограничен.-0-