Волейболистки Маркевич и Калиновская перешли в челябинский "Динамо-Метар"

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси Татьяна Маркевич и Анна Калиновская продолжат карьеру в челябинском "Динамо-Метар", сообщили корреспонденту БЕЛТА в российском клубе.

Нападающая Татьяна Маркевич является одной из основных принимающих сборной Беларуси. За свою карьеру она выступала в белорусских, турецких, французских и румынских клубах.

Центральная блокирующая Анна Калиновская также входит в национальную сборную. Последний сезон провела в составе "Минчанки", имеет опыт выступлений в командах Турции, Франции и Германии.

Челябинский "Динамо-Метар" в прошлом сезоне российской суперлиги занял 11 место. Предварительный этап чемпионата России - 16 туров в два круга - будет проходить с 12 октября текущего года по 23 февраля 2020 года.-0-