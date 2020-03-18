Волейболистки "Минчанки-2" лидируют в финальном туре Молодежной лиги

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка-2" лидирует в финальном туре Молодежной волейбольной лиги, который с 15 по 20 марта проходит в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче белоруски обыграли сверстниц из "Подмосковья" - 3:1 (25:18, 25:22, 19:25, 25:20). Затем подопечные Бориса Коляды победили челябинский "Динамо-Метар-2" - 3:2 (23:25, 25:21, 23:25, 25:19, 16:14) и "Протон-2" (Саратов) - 3:2 (16:25, 25:17, 25:23, 27:29, 15:8).

До завершения состязаний "Минчанке-2" предстоят еще два матча. Игра против "Динамо-2" (Москва) состоится 19 марта. С основными конкурентками в споре за первое место "Динамо-Казань-УОР" белоруски сыграют 20 марта.

Положение в турнирной таблице сейчас таково: "Минчанка-2" лидирует, одержав 7 побед в 8 матчах, далее идут "Динамо-Казань-УОР" - 6/8, "Динамо-Метар-2" - 5/8, "Подмосковье" - 4/8, "Динамо-2" - 2/8, замыкает шестерку лучших "Протон-2" - 0/8.

Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги. Решение о создании МВЛ было утверждено 1 июня 2011 года. Главная задача этого проекта состоит в том, чтобы обратить внимание клубов Суперлиги на подготовку ближайшего резерва и тренерского состава, а стратегической целью является популяризация волейбола среди молодежи и студентов, привлечение их к активным занятиям спортом.-0-