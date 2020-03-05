Волейболистки "Минчанки-2" победили московское "Динамо-2" в 3-м туре финального этапа Молодежной лиги

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 марта 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:26 В производство запущен прибор для проверки качества моторного топлива за одну минуту Технологии
21:49 Самый женственный забег Beauty Run 2020 пройдет в Минске 8 марта Регионы
21:41 Минтруда продолжит работу над инициативой увеличения пособия за рождение детей с разницей до 3 лет Общество
21:19 В Гомельской области снижается число пожаров Регионы
21:00 Россия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии В мире
20:52 Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место Спорт
20:44 В Минске на пр. Партизанском столкнулись две легковушки Происшествия
20:37 Волейболистки "Минчанки-2" победили московское "Динамо-2" в 3-м туре финального этапа Молодежной лиги Спорт
20:20 Карпенко: и частные, и госшколы должны обеспечивать качественное образование Общество
20:03 Сто самых ярких активистов столицы стали обладателями молодежной премии "За Дело" Регионы
19:49 Карина Сидоренко и Максим Еленич не прошли квалификацию на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров Спорт
19:14 Бондарь: культура занимает особое место в выстраивании отношений между Беларусью и Оманом Культура
18:52 В Минске восстановят движение автобусов по ул. Шишкина с 7 марта Регионы
18:42 Перспективы белорусского бизнеса в Индии обсудили на инвестфоруме в Нью-Дели Экономика
18:42 Акция "Мы - граждане Беларуси!" пройдет под слоганом #раЗАм Общество
18:06 Матери достойны высоких почестей и ежедневного признания - Сороко Регионы
17:59 ООН в год своего 75-летия запускает проект "Глобальный диалог" В мире
17:51 "Гомельэнерго" повышает устойчивость высоковольтных линий к стихийным явлениям Регионы
17:39 Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, подарил икону и книгу "Смак беларускай кухнi" Президент
17:38 Уголовное дело возбуждено после аварии в шахте "Беларуськалия" Происшествия
17:36 Работа ведется в формате нон-стоп - в Беларуси подготовили черновые проекты КоАП и ПиКоАП Общество
17:32 В Оршанском районе водонапорную башню хотят превратить в объект сервиса Регионы
17:30 ФОТОФАКТ: Матвиенко приехала во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко Президент
17:29 ФОТОФАКТ: Японский шеф-повар превращает еду в невероятные произведения искусства Калейдоскоп
17:28 Расходы домохозяйств в Беларуси в 2019 году выросли на 11% Экономика
17:13 Арнольд Шварценеггер будет судиться с российской компанией Калейдоскоп
17:10 Банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников Общество
16:57 Пять пострадавших в ЧП на "Беларуськалии" переведены в Минск Происшествия
16:56 Зась обсудил с Равковым и Хрениным сотрудничество Беларуси в ОДКБ Политика
16:52 Американские военные проинспектировали 6-ю отдельную механизированную бригаду Общество
Все новости
Все новости
Спорт
05 марта 2020, 20:37

Волейболистки "Минчанки-2" победили московское "Динамо-2" в 3-м туре финального этапа Молодежной лиги

Фото ВК "Минск"
Фото ВК "Минск"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В третьем туре финального этапа Молодежной волейбольной лиги чемпионата России "Минчанка-2" победила московское "Динамо-2". На сей раз белорусская команда выиграла со счетом 3:0 (25:15, 25:15, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Минске проходил под диктовку хозяек площадки, которые превосходили москвичек во всех компонентах игры. Как итог, уверенная, красивая победа подопечных Бориса Коляды.

В остальных матчах третьего игрового дня волейболистки "Динамо-Метар-2" (Челябинск) победили "Динамо-Казань-УОР" - 3:0 (25:21, 25:23, 25:13), а дублеры саратовского "Протона" проиграли "Подмосковью" - 0:3 (18:25, 21:25, 12:25).

После трех побед "Минчанка-2" с семью очками занимает первое место в турнирной таблице финального турнира МВЛ. Следом идет "Динамо-Метар-2", у которого также семь пунктов, но на одну викторию меньше. На счету "Подмосковья" пять очков и две победы. Далее следуют "Динамо-Казань-УОР", "Динамо-2" и "Протон-2".

Волейболистки "Минчанки-2" в субботу, 7 марта, сыграют с соперницами из "Подмосковья", а в заключительный день стартов в белорусской столице померятся силами с "Протоном-2".

Решающий тур финального этапа МВЛ пройдет с 16 по 22 марта в Казани.

Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги.-0-

Фото ВК "Минск"

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
волейбол турнир юношеский спорт
Новости рубрики Спорт
Дениз Херрманн. Фото IBU Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место
Максим Еленич и Карина Сидоренко. Фото из архива Карина Сидоренко и Максим Еленич не прошли квалификацию на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
Ян-Леннард Штруфф и Илья Ивашко. Фото Белорусской теннисной федерации Илья Ивашко и Ян-Леннард Штруфф откроют матч Кубка Дэвиса Германия - Беларусь
Максим Воробей Белорус Максим Воробей стал 11-м в спринте на этапе Кубка IBU в "Раубичах", победил норвежец Сиверт Гутторм Баккен
Фото из архива НОК Беларуси и Украины планируют реализовать совместные проекты
Международная федерация хоккея опровергла возможный перенос ЧМ-2020 из Швейцарии
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам
Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, подарил икону и книгу "Смак беларускай кухнi"
Кочанова: сотрудничество парламентариев - надежный фундамент для расширения диалога Беларуси и РФ
Окнами в парк или на реку? В Минске - весенняя акция на квартиры в центре города!
Топ-новости
Пациенты, у которых выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно
Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах
Главы ОДКБ вскоре определят страны для получения статусов партнера и наблюдателя организации
До +11°С будет в Беларуси 6 марта
Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан
Интересы ребенка важнее: приемная мама поделилась опытом возвращения детей родным
Беларусь продолжает прилагать усилия для всеобщего и полного ядерного разоружения - Макей
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
БГУ традиционно вошел в предметный рейтинг QS по физике и астрономии
Первый собранный в Великобритании белорусский электробус будет ездить по дорогам Ноттингема
Минтруда продолжит работу над инициативой увеличения пособия за рождение детей с разницей до 3 лет
МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр
Уголовное дело возбуждено после аварии в шахте "Беларуськалия"
ФОТОФАКТ: В Витебске участницы "Королевы Весны" один день провели в армии
Осадки ожидаются в Беларуси в выходные
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.