Волейболистки "Минчанки-2" победили московское "Динамо-2" в 3-м туре финального этапа Молодежной лиги

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В третьем туре финального этапа Молодежной волейбольной лиги чемпионата России "Минчанка-2" победила московское "Динамо-2". На сей раз белорусская команда выиграла со счетом 3:0 (25:15, 25:15, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Минске проходил под диктовку хозяек площадки, которые превосходили москвичек во всех компонентах игры. Как итог, уверенная, красивая победа подопечных Бориса Коляды.

В остальных матчах третьего игрового дня волейболистки "Динамо-Метар-2" (Челябинск) победили "Динамо-Казань-УОР" - 3:0 (25:21, 25:23, 25:13), а дублеры саратовского "Протона" проиграли "Подмосковью" - 0:3 (18:25, 21:25, 12:25).

После трех побед "Минчанка-2" с семью очками занимает первое место в турнирной таблице финального турнира МВЛ. Следом идет "Динамо-Метар-2", у которого также семь пунктов, но на одну викторию меньше. На счету "Подмосковья" пять очков и две победы. Далее следуют "Динамо-Казань-УОР", "Динамо-2" и "Протон-2".

Волейболистки "Минчанки-2" в субботу, 7 марта, сыграют с соперницами из "Подмосковья", а в заключительный день стартов в белорусской столице померятся силами с "Протоном-2".

Решающий тур финального этапа МВЛ пройдет с 16 по 22 марта в Казани.

Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги.-0-

Фото ВК "Минск"