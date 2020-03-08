Волейболистки "Минчанки-2" уступили "Подмосковью" в 4-м туре финального этапа Молодежной лиги

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки-2" проиграли "Подмосковью" в 4-м туре финального этапа Молодежной лиги. Судьба матча решилась на тай-брейке - 2:3 (22:25, 25:23, 25:19, 11:25, 16:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уступая по ходу матча, подопечные Бориса Коляды смогли проявить характер и перевести матч в пятую партию, однако большего им добиться не удалось. Этот проигрыш стоил "Минчанке-2" места во главе турнирной таблице турнира.

Обойти белорусок, у которых на счету три победы и восемь пунктов, смогли волейболистки челябинского "Динамо-Метара-2". Они без проблем обошли саратовский "Протон-2" - 3:0 (25:18), 25:14, 25:19). На одно очко меньше у клуба "Динамо-Казань-УОР", выигравшего у "Динамо-2" (Москва) - 3:1 (25:15, 22:25, 28:26, 25:11).

Волейболистки "Минчанки-2" в заключительный день стартов (8 марта) в белорусской столице померятся силами с "Протоном-2". Решающий тур финального этапа МВЛ пройдет с 16 по 22 марта в Казани.

Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги.-0-