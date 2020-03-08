Волейболистки "Минчанки-2" выиграли у "Протона-2" в 5-м туре финального этапа Молодежной лиги

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки-2" обыграли "Протон-2" со счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:19) в 5-м туре финального этапа Молодежной лиги, который завершился в столичной "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Бориса Коляды, одержав яркую и безусловную викторию, вернули себе лидирующие позиции в турнире.
Что касается остальных встреч 5-го тура, то "Подмосковье" (Московская обл.) уступило "Динамо-Казань-УОР" - 0:3 (20:25, 15:25, 20:25), а "Динамо-2" (Москва) победило "Динамо-Метар-2" (Челябинск) со счетом 3:1 (25:15, 18:25, 25:15, 25:18).
Решающий тур финального этапа МВЛ пройдет с 16 по 22 марта в Казани. Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги.-0-