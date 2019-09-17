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17 сентября 2019, 12:04

Волейболистки "Минчанки" начинают игровой сезон матчами в Кубке России

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" начинают игровой сезон матчами предварительного этапа Кубка России. Подопечные Виктора Гончарова отправились в Калининград, где в спорткомплексе "Янтарный" выступят в группе 2 данного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня "Минчанка" сыграет против Липецка, выступающего в Высшей лиге А российского чемпионата. Начало встречи в 17.00. Следующим соперником белорусок станет еще один представитель второго по значимости дивизиона чемпионата соседней страны "Уфимочка"-УГНТУ (18 сентября; 14.00).

Затем минскую команду ждут матчи с одними из сильнейших клубов российской женской суперлиги - калининградским "Локомотивом" (19 сентября; 19.00) и краснодарским "Динамо" (21 сентября; 13.00). Завершат свое выступление в Калининграде многократные чемпионки Беларуси противоборством с волгодонским "Импульсом" (Высшая лига А) - 22 сентября в 13.00.

Для того, чтобы попасть в следующий, полуфинальный этап турнира, белорусской команде нужно занимать в своей группе место не ниже третьего. Сделать это будет непросто. Из-за проблем со здоровьем не поехали на турнир Алена Федоринчик и Владислава Просолова. Их заменят волейболистки из "Минчанки"-2 Виолетта Белявская и Алена Петухова.-0-

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