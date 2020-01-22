Волейболистки "Минчанки" обыграли "Бимал-Единство" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли "Бимал-Единство" (Босния и Герцеговина) в домашнем матче 1/8 финала Кубка ЕКВ. Игра завершилась со счетом 3:0 (25:8, 25:20, 25:17), передает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала условия диктовали подопечные Виктора Гончарова. Они постоянно заставляли ошибаться соперниц, которые пришли в себя после натиска белорусок лишь к началу второй партии.

Второй сет оказался для минчанок куда сложнее. Несколько разладилась игра в атаке на краях, где белоруски допускали немало ошибок. Не всегда безупречно действовали и блокирующие "Минчанки".

Гости, видя перемены, постарались действовать в выгодном для себя ключе и предложили команде Виктора Гончарова быстрый волейбол с атаками из второй зоны. Белоруски сумели приноровиться к такой игре соперниц, завершив поединок победой.

В ответном матче, который состоится в Боснии и Герцеговине 4 февраля, для прохода в четвертьфинал розыгрыша второго по значимости еврокубка в континентальном клубном волейболе белорусок устроит победа с любым счетом либо поражение на тай-брейке.-0-

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