Волейболистки "Минчанки" обыграли "Динамо - Краснодар" в матче российской суперлиги

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли "Динамо - Краснодар" в гостевом матче российской суперлиги. Подопечные Станислава Саликова праздновали победу со счетом 3:1 (26:24, 25:15, 25:16, 25:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские волейболистки гораздо меньше соперниц ошибались, хотя в первом сете волнение было заметным.
Кроме того, при равенстве на подаче "Минчанка" гораздо лучше конкуренток использовала блок - 13:8. Также белоруски лучше действовали в атаке. Самыми результативными игроками матча в составе "Минчанки" стали Надежда Смирнова - 17 очков, Татьяна Маркевич - 15 очков и Анастасия Шупенева - 14 пунктов.
В уступившей дружине главным добытчиком очков стала Богумила Бярда - 14 очков.
После этой виктории белорусская команда занимает 9-е место с 13-ю очками после четырех побед.-0-