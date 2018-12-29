Волейболистки "Минчанки" обыграли челябинский "Динамо-Метар" и одержали вторую победу в российской суперлиге

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли на своей площадке челябинский "Динамо-Метар" со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч во дворце спорта "Уручье" сложился для белорусской команды непросто. С первых минут не смогла сыграть основная нападающая Анна Гришкевич, что отразилось на приеме мяча подопечными Виктора Гончарова. Уральский клуб занимает 11-ю позицию в турнирной таблице и приехал в столицу Беларуси за очками. "Минчанка" усилиями Богданы Анисовой сумела добиться успеха.
Для команды Виктора Гончарова это вторая победа после восьми туров в суперлиге. В активе белорусок восемь очков.
"Долго ждали эту победу. Только вчера вернулись из Красноярска, долгая дорога, перелет отражается на наших кондициях. С "Динамо-Метаром" наша команда действовала увереннее в нападении", - отметил Виктор Гончаров.
Следующий матч в российской суперлиге "Минчанка" проведет 6 января в гостях против подмосковного "Заречье-Одинцово", а на домашней площадке 9 января примет лидера чемпионата - калининградский "Локомотив".-0-
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