Волейболистки "Минчанки" обыграли "Динамо-Метар" в матче российской суперлиги

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли челябинский "Динамо-Метар" в домашнем матче российской суперлиги. Подопечные Станислава Саликова были сильнее со счетом 3:0 (25:18, 25:19, 25:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссский клуб превзошел конкуренток практически во всех компонентах игры. Игроки"Минчанки" успешней атаковали (41:33), чаще блокировали выпады оппоненток (6:3) и совершили больше эйсов (8:2).

Первая треть стартового сета подходила в равной борьбе. Однако затем белорусская команда захватила нити игры в свои руки и планомерно увеличивала преимущество. Рулевой челябинской дружины пытался повлиять на игру своих подопечных во время тайм-аутов, однако "Минчанка" планомерно довела стартовый отрезок матча до победы.

Во втором сете равная игра шла до счета 9:9. Затем на подачу вышла Надежда Столяр и "Минчанка" вырвалась вперед на три пункта и старательно удерживала выгодное для себя преимущество. Благо соперницы ошибались в ключевые моменты партии и еще больше отстали от команды Станислава Саликова. Концовка и вовсе прошла под аккомпанемент удачных атак белорусок.

Заключительная треть поединка также прошла под диктовку "Минчанки", на этот раз вырвавшийся вперед со старта - 6:0. Получив такое преимущество хозяйки площадки не утратили концентрации и добились третьей победы в суперлиге.

Следующий матч "Минчанка" проведет 11 декабря против "Протона" из Саратова. Поединок пройдет в белорусской столице. -0-