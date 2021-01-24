24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли "Липецк" в матче российской суперлиги. Игра завершилась в пользу команды Станислава Саликова на тай-брейке - 3:2 (25:19, 25:20, 21:25, 14:25, 15:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда отлично начала встречу. Пожалуй, самым действенным оружием игроков "Минчанки" стала их подача. Кроме того, они свели к минимуму свои собственные ошибки. Соперницы же из-за неуверенного приема долго не могли наладить игру в атаке. Да и в других компонентах волейбола игра у них не ладилась. Однако стоит отдать им должное за преображение в третьем сете.

Волейболистки "Липецка" смогли приспособиться к подачам игроков минской дружины и постепенно угасающая интрига вновь ожила. Случилось это также во многом благодаря уверенной игре блока. В четвертом сете волейболистки из Липецка продолжили небезуспешно искать слабые стороны в оборонительных порядках конкуренток и перевели игру на тай-брейк. Впрочем, в укороченной партии команда Станислава Саликова действовала слаженнее соперниц, и пятая победа в турнире не заставила себя ждать.

Самым результативным игроком встречи у "Минчанки" стала Маргарита Степаненко, набравшая 24 очка. У Татьяны Маркевич на счету 14 результативных действий и 41% отличного приема. По 13 пунктов заработали Надежда Столяр и Надежда Смирнова. Либеро белорусской команды Виктория Панасенко записала на свой счет 33% отличного приема.

Таким образом "Минчанка" с пятью победами в 13 играх и 13-ю заработанными очками занимает 11-е место в турнирной таблице женской российской суперлиги. Тройку лучших дружин чемпионата составляют три динамовские дружины - из Москвы (44 очка), Казани (43) и Красноярска (40). -0-