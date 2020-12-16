16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли нижегородскую "Спарту" в матче российской суперлиги. Гостевая встреча завершилась в пользу подопечных Станислава Саликова со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила с преимуществом белорусской дружины, которая диктовала условия в каждом из сетов. В итоге самыми результативными игроками в стане чемпионок Беларуси стали Надежда Смирнова и Маргарита Степаненко, также не знавшая себе равных на блоке (5очков). На их счету по 14 пунктов.

Весомый вклад в успех Минчанки внесли Надежда Столяр (8 очков) и Татьяна Маркевич, совершившая 7 результативных действий. У соперниц команды из Минска наибольший урожай очков собрала Светлана Гатина (19 пунктов).

Это третья победа "Минчанки" в российской суперлиге. Благодаря ей команда Станислава Саликова поднялась на 11-е место в турнирной таблице, опередив челябинский "Динамо-Метар", "Тулицу" и красноярский "Енисей".-0-