28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки Минчанки обыграли саратовский "Протон" в матче российской суперлиги. Матч завершился в пользу команды Станислава Саликова – 3:0 (25:16, 27:25, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Столичная команда, впервые сыгравшая на домашней площадке спорткомплеса "Уручье" превзошла соперниц во всех компонентах волейбола. Минчанкам лучше удавалась игра на блоке. Они 11 раз успешно прерывали атаки соперниц благодаря уверенной игре у сетки, тогда как саратовская дружина совершила лишь четыре блока. Также белоруски лучше подавали, уверенней смотрелись в атаки и совершали меньше ошибок.

Если в первом сете белоруски уверенно вели игру, то во втором российская дружина долгое время вела в счете и лишь концовка осталась за "Минчанкой". В заключительной партии саратовки также попытались диктовать свои условия, но вновь характер белорусок сказался и они довели матч до победы.

Таким образом, столичные волейболистки выиграли свой первый матч в рамках нынешнего сезона суперлиги. Следующий поединок "Минчанка" проведет 5 декабря. Соперником будет краснодарское "Динамо".-0-