Волейболистки "Минчанки" обыграли "Тулицу" в матче российской суперлиги

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли "Тулицу" в перенесенном матче восьмого тура российской суперлиги. Команда Станислава Саликова взяла верх со счетом 3:0 (25:15, 25:23, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовой партии команды долгое время шли вровень. Но при счете 11:11 белоруски вошли в победный для себя ритм. Отлично начали действовать блокирующие "Минчанки", которые очень уверенно прерывали довольно бесхитростные атаки соперниц, заработав для команды восемь очков. Также хороши были подопечные Станислава Саликова на подаче, совершив два эйса. Эти показатели нивелировали небольшое преимущество тулячек в атаке.

После перерыва "Тулица" заставила "Минчанку" напрячься, ведя в счете практически до самого конца второго сета. Российская команда играла инициативно, с должной концентрацией. Однако близость успеха не самым лучшим образом сказалась на настрое тулячек. При счете 20:23 отлично в атаке сыграли Татьяна Маркевич, а затем Надежда Смирнова, сравнявшие счет. Тайм-аут конкуренток ситуацию не изменил. Виктория Секретова заработала сет-бол, который белоруски реализовали благодаря качественной игре блока, состоявшего из Надежды Владыко и Надежды Смирновой.

Разочарованные хозяйки площадки после второго перерыва сопротивлялись лишь до середины сета. При счете 17:15 минчанкам удался отличный спурт. Преимущество белорусской дружины возросло до пяти очков. И пусть в концовке подопечные Станислава Саликова позволили соперницам набрать очки, сделавшие разрыв в счете для них приемлемым, было понятно, своего "Минчанка" не упустит. Точку в матче поставила своей фирменной атакой Виктория Секретова.

Благодаря этой победе минский клуб поднялся на десятую строку турнирной таблицы с восьмью победами после 21 матча. На счету многократных чемпионок Беларуси 23 очка. В поединке 25-го тура, который состоится 27 февраля, команда Станислава Саликова примет в домашнем матче лидера суперлиги московское "Динамо".-0-