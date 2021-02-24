ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 февраля 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:18 Волейболистки "Минчанки" обыграли "Тулицу" в матче российской суперлиги Спорт
20:11 Резиденты Парка высоких технологий вошли в топ-100 аутсорсеров мира Экономика
20:05 Международный экипаж отправится на МКС 9 апреля Технологии
19:58 Савиных: в современном мире страны могут выживать только в составе союзов, не поодиночке Политика
19:46 Цены на лекарства "Белфармпрома" по итогам госзакупок в 2020 году снизились в среднем на 11,5% Общество
19:37 Один из выходов станции метро "Октябрьская" закроют на ремонт с 26 февраля по 19 марта Регионы
19:34 Российский политолог: интеграция в Союзном государстве должна максимально учитывать интересы обеих сторон Политика
19:30 В Пружанском районе ищут подростка Происшествия
19:24 Многофункциональный спортивный комплекс построят в Слуцке Регионы
19:04 НББ подготовила выставку к 150-летию со дня рождения Леси Украинки Культура
18:44 ЕЭК облегчила процедуру ввоза медицинских томографов в ЕАЭС Экономика
18:30 Ситуация с распространением коронавируса в странах СНГ стабилизируется - Роспотребнадзор В мире
18:26 Геологи "Белоруснефти" планируют провести сейсморазведку на 5,5 тыс. кв.км в ближайшую пятилетку Регионы
18:24 Лискович проведет прямую телефонную линию Общество
18:17 Лагерный сбор артиллеристов проходит на Осиповичском полигоне Регионы
18:17 Инфляция в Кыргызстане в 2020 году превысила целевой ориентир ЕАЭС В мире
18:13 На "Белмедпрепаратах" в ближайшие дни стартует производство вакцины от коронавируса из полупродукта Общество
18:12 Потребность в некоторых лекарствах в 2020 году возросла в семь раз Общество
18:10 Названы победители проекта БРСМ "100 идей для Беларуси" Общество
18:02 Вопросы теории госполитики и управления обсудят 25 февраля в БГУ Общество
18:00 Беларусь и Пакистан обсудили перспективы сотрудничества в АПК Общество
17:58 МИД Беларуси: наблюдаем попытку внедрения западными странами практики воздействия на суд через дипломатов Политика
17:52 Сотрудничество с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС является приоритетом для Кыргызстана - Жапаров В мире
17:51 Количество агроусадеб в Беларуси с 2006 года выросло в 86 раз Общество
17:49 "Белоруснефть" в 2020 году добыла на 20 тыс. т черного золота больше, чем в 2019-м Регионы
17:46 В Минске задержан закладчик психотропов Происшествия
17:30 Сергеенко об изменении уголовного законодательства: это крайне важно и для государства, и для людей Общество
17:27 Цены на лекарства в Беларуси не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем у соседей - Петришенко Общество
17:18 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 марта Экономика
17:06 Следователи ищут потерпевших от действий мошенницы из Ошмян Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
24 февраля 2021, 20:18

Волейболистки "Минчанки" обыграли "Тулицу" в матче российской суперлиги

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли "Тулицу" в перенесенном матче восьмого тура российской суперлиги. Команда Станислава Саликова взяла верх со счетом 3:0 (25:15, 25:23, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовой партии команды долгое время шли вровень. Но при счете 11:11 белоруски вошли в победный для себя ритм. Отлично начали действовать блокирующие "Минчанки", которые очень уверенно прерывали довольно бесхитростные атаки соперниц, заработав для команды восемь очков. Также хороши были подопечные Станислава Саликова на подаче, совершив два эйса. Эти показатели нивелировали небольшое преимущество тулячек в атаке.

После перерыва "Тулица" заставила "Минчанку" напрячься, ведя в счете практически до самого конца второго сета. Российская команда играла инициативно, с должной концентрацией. Однако близость успеха не самым лучшим образом сказалась на настрое тулячек. При счете 20:23 отлично в атаке сыграли Татьяна Маркевич, а затем Надежда Смирнова, сравнявшие счет. Тайм-аут конкуренток ситуацию не изменил. Виктория Секретова заработала сет-бол, который белоруски реализовали благодаря качественной игре блока, состоявшего из Надежды Владыко и Надежды Смирновой.

Разочарованные хозяйки площадки после второго перерыва сопротивлялись лишь до середины сета. При счете 17:15 минчанкам удался отличный спурт. Преимущество белорусской дружины возросло до пяти очков. И пусть в концовке подопечные Станислава Саликова позволили соперницам набрать очки, сделавшие разрыв в счете для них приемлемым, было понятно, своего "Минчанка" не упустит. Точку в матче поставила своей фирменной атакой Виктория Секретова.

Благодаря этой победе минский клуб поднялся на десятую строку турнирной таблицы с восьмью победами после 21 матча. На счету многократных чемпионок Беларуси 23 очка. В поединке 25-го тура, который состоится 27 февраля, команда Станислава Саликова примет в домашнем матче лидера суперлиги московское "Динамо".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
волейбол
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен
Фото vesti Российские легкоатлеты пропустят ЧЕ-2021 в помещении
Фото УЕФА УЕФА отменил юношеские чемпионаты Европы 2021 года
Фото из архива "Челси" и "Бавария" победили в  матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото из архива Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Монпелье
Фото из архива Определились все участники плей-офф текущего сезона КХЛ
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров
Сергеенко об изменении уголовного законодательства: это крайне важно и для государства, и для людей
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья
Благодарность от потомков: в День защитников Отечества "Евроопт" поздравил ветеранов
Топ-новости
Здоровая нация, кадры и межрегиональные центры - Петришенко обозначил приоритеты для здравоохранения
Сергеенко: в Беларуси созданы все возможности для развития творческой инициативы молодежи
Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1279 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
Потребность в некоторых лекарствах в 2020 году возросла в семь раз
Названы победители проекта БРСМ "100 идей для Беларуси"
МИД Беларуси: наблюдаем попытку внедрения западными странами практики воздействия на суд через дипломатов
Лискович проведет прямую телефонную линию
В Пружанском районе ищут подростка
Российский политолог: интеграция в Союзном государстве должна максимально учитывать интересы обеих сторон
Беларусь призывает к скорейшему запуску предметной деятельности Конференции по разоружению - Макей
Один из выходов станции метро "Октябрьская" закроют на ремонт с 26 февраля по 19 марта
"Белоруснефть": кустовой метод бурения скважин доказал эффективность
Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары
При строительстве третьей линии минского метро на полгода прервется трамвайное движение до станции "Озеро"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.