Волейболистки "Минчанки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче российской суперлиги

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли "Заречье-Одинцово" в перенесенном матче второго тура российской суперлиги. Игра завершилась в пользу подопечных Станислава Саликова со счетом 3:2 (22:25, 25:12, 20:25, 25:20, 15:6), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок начался под диктовку подмосковной дружины, однако белорусские волейболистки в который раз смогли продемонстрировать свой неуступчивый характер.Минчанки перевели матч на тай-брейк и добились трудовой победы в утомительном поединке.

Самыми результативными игроками встречи в рядах "Минчанки" стала Надежда Смирнова, на счету которой 24 пункта. Также она добилась показателя в 67 % отличного приема.

Кроме того, существенный вклад в общий успех внесли Маргарита Степаненко и Надежда Столяр, заработавшие по 20 очков каждая. Заметной на площадке была и Татьяна Маркевич с 12-ю результативными действиями и 35% отличного приема. В подмосковной команде рубеж в 20 пунктов покорился Юлии Коренчук.

После этого матча на счету Минчанки 4 победы и 11 очков в 11-ти встречах. Белорусский клуб занимает в турнирной таблице российской суперлиги 11-е место.-0-