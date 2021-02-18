Волейболистки "Минчанки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче российской суперлиги

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" одолели "Заречье-Одинцово" в матче российской суперлиги. Игра в столичном спорткомплексе "Уручье" завершилась в пользу команды Станислава Саликова со счетом 3:1 (22:25, 25:20, 25:14, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой партии хозяйки площадки продемонстрировали далеко не весь спектр своих возможностей. Виной тому собственные ошибки и не слишком уверенная игра в нападении. Их соперницы из подмосковного клуба, напротив, произвели отличное впечатление, сыграв мощно, чисто и четко. Так что победа "Заречья-Одинцова" в сете со счетом 25:22 выглядит вполне заслуженной.

Запала гостевой дружины хватило ненадолго. Во второй партии встреча пошла совершенно в ином ключе. Белоруски наладили игру в приеме. Что касается атаки, то после того, как инициативу на себя взяла Татьяна Маркевич, чаша весов склонилась в пользу "Минчанки". В третьем сете хозяйки площадки смогли добиться успеха, в том числе благодаря отличной подаче. Разочарованные гостьи не смогли наладить свою игру и потерпели поражение.

Самой результативной волейболисткой встречи стала игрок "Минчанки" Виктория Секретова - 22 очка. Татьяна Маркевич заработала 18 пунктов. У Надежды Смирновой на счету 13 результативных действий. Либеро минской дружины Виктория Панасенко показала 43% отличного приема. В стане "Заречья-Одинцова" главной ударной силой стала капитан Юлия Коренчук, набравшая 19 пунктов.

Это седьмая победа команды Станислава Саликова, которая провела 19 матчей в российской суперлиге. Благодаря этому успеху белоруски поднялись на 11-е место в турнирной таблице. У них на счету 20 очков.

Следующий поединок в российской суперлиге многократные чемпионки Беларуси проведут 21 февраля в гостях против "Уралочки-НТМК" легендарного Николая Карполя.-0-