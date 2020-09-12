12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" одержали первую победу на предварительном этапе Кубка России. В третьем туре состязаний была повержена нижегородская "Спарта" – 3:0 (28:26, 25:16, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самой результативной в составе победительниц стала Виктория Секретова, записавшая на свой счет 13 очков. Восемь пунктов добыла для команды из Минска Надежда Смирнова. Отметим также либеро Викторию Панасенко, которая показала 25% отличного приема. В составе "Спарты" доигровщица Анастасия Жукова, набрала 13 очков.

В четвертой группе турнирное положение таково: "Тулица" (Тульская обл) – 10 очков/4 игры. "Липецк" – 6/3, "Минчанка" – 5/3, "Спарта" – 3/3, "ЮЗГУ-Атом" (Курск) – 0/3.

В заключительный день турнира, 13 сентября, белорусские волейболистки сразятся с "ЮЗГУ-Атомом" из Курска. Для того чтобы попасть в полуфинал Кубка России, им нужно финишировать в своей группе не ниже второго места.-0-