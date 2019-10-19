Волейболистки "Минчанки" одержали победу в первом домашнем матче российской суперлиги

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" в первом домашнем матче российской женской суперлиги обыграли подмосковный клуб "Заречье-Одинцово" со счетом 3:0 (25:17, 25:22, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой партии подопечные Виктора Гончарова не оставили своим оппоненткам ни единого шанса. Вырвавшись вперед они довели сет до победы. Чуть сложнее пришлось игрокам белорусского клуба в оставшихся партиях. Однако, несмотря на отчаянное сопротивление конкуренток белоруски смогли довести игру до победы.

Самой результативной в рядах минской дружин стала Екатерина Сокольчик, набравшая 16 пунктов. По 13 результативных действий записали на свой счет опытнейшая Оксана Ковальчук и Надежда Столяр. В команде "Заречье-Одинцово" лидером атак была Оксана Якушина, заработавшая 13 пунктов. - 0-