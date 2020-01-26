Волейболистки "Минчанки" одержали третью победу в российской суперлиге

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" одержали третью победу в 12-м туре российской суперлиги. В домашнем матче со счетом 3:2 (23:25, 25:23, 29:27, 18:25, 15:13) была повержена "Ленинградка", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу встречи обе команды показывали абсолютно равную игру и были достойны победы. Однако волейболистки белорусской дружины действовали чуть лучше в основных компонентах игры, и смогли, продемонстрировав неуступчивый характер, добиться столь важной победы на тай-брейке.

Самым результативным игроком встречи стала Виктория Секретова. На счету спортсменки 35 очков. Из них три на блоке. Россиянка Наталья Думчева, выступающая за "Минчанку", провела 17 результативных атак. Блокирующая Надежда Владыко записала на свой счет 11 пунктов, поставив три блока и однажды подав на вылет. Что касается дружины из Санкт-Петербурга, у них в составе лидером атак стала экс-капитан команды из Минска Анастасия Гарелик, на счету которой 33 пункта.

"Минчанка", набрав в 12-ти матчах 8 очков, идет на 11-м месте в турнирной таблице суперлиги. В 13-м туре, 1-го февраля, белорусская команда принимает дома "Динамо-Метар" из Челябинска, в котором работает главный тренер женской сборной Беларуси Денис Матвеев.-0-