Волейболистки "Минчанки" победили на старте турнира за 9-12-е места открытого чемпионата России

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" успешно начали выступление в турнире за 9-12-е места открытого чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Южно-Сахалинске подопечные Виктора Гончарова уверенно переиграли соперниц из саратовского "Протона" со счетом 3:0 (25:21, 25:23, 25:10). Свой следующий матч утешительного турнира чемпионки Беларуси проведут 11 апреля против "Сахалина", а 12 апреля встретятся с челябинским клубом "Динамо-Метар".

Турнирное положение сейчас таково: "Минчанка" - 24 очка (23 матча), "Сахалин" - 21 (22), "Динамо-Метар" - 5 (22), "Протон" - 4 (23). После окончания соревнований в Южно-Сахалинске команды завершат чемпионат вторым туром в Минске, который пройдет 26-28 апреля.

По итогам регулярного сезона волейболистки "Минчанки" заняли 9-е место и не сумели пробиться в плей-офф, где играют лучшие 8 команд. Там уже определились полуфинальные пары: "Динамо" (Москва) - "Уралочка" (Екатеринбург), "Локомотив" (Калининград) - "Динамо" (Казань).-0-