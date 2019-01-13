Волейболистки "Минчанки" победили "Протон" в российской суперлиге

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" добились третьей победы в российской суперлиге, обыграв в гостях саратовский "Протон" в пяти партиях - 3:2 (26:24, 25:13, 26:28 13:25, 15:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные главного тренера Виктора Гончарова были близки к тому, чтобы не доводить игру до пятого сета. Белорусская команда уверенно провела начало встречи в Саратове. Уверенно в нападении играли доигровщицы минчанок Богдана Анисова и Анна Гришкевич. Все изменилось в концовке третьей партии. "Протон", которым руководит известный специалист Юрий Маричев, сумел выиграть этот отрезок, после чего на эмоциональном подъеме российские волейболистки провели и четвертый сет. На тай-брейке, при счете 5:5, белоруски заработали несколько важных очков и удержали преимущество в счете - 15:12.

В активе нашей команды 10 очков и десятое место в турнирной таблице чемпионата. Очередной матч в российской суперлиге "Минчанка" проведет 20 января на выезде с "Сахалином".-0-