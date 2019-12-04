Волейболистки "Минчанки" победили швейцарский "Витеос" в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" победили швейцарский "Витеос" (Невшатель) в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ со счетом 3:0 (25:11, 26:24, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Гончарова с самого начала встречи показали гостьям из Швейцарии серьезность своих намерений, очень быстро завладев инициативой. Чтобы выиграть стартовый отрезок матча, "Минчанке" потребовалось 15 минут.

Вторую партию волейболистки из Невшателя начали активно. Когда счет стал 17:11 в пользу швейцарок, белорусская команда встрепенулась и смогла отыграть дефицит в шесть мячей. Нервную концовку закаленная в турнирных боях российской суперлиги "Минчанка" провела гораздо продуктивнее соперниц.

Третий сет начался с удачных атак волейболисток обеих команд, которые долгое время не могли добиться решающего преимущества. Швейцарки в середине сета ушли на несколько очков в отрыв, но "Минчанка" пустилась в погоню. В борьбе характеров сильнее оказалась команда Виктора Гончарова.

Самыми результативными игроками встречи стали Оксана Ковальчук, принесшая белорусской команде 15 очков, и Тиата Скамбре, на счету которой 14 пунктов, выигранных для "Витеоса".

Ответная встреча "Минчанки" с "Витеосом" состоится в Швейцарии 18 декабря.

В 2017 году "Минчанка" дошла до финала Кубка ЕКВ, став первым за 30 лет белорусским клубом, сыгравшим в решающей стадии еврокубков. Уступив в двухматчевом противоборстве турецкому "Экзачибаши-ВитрА", подопечные Виктора Гончарова стали обладательницами серебряных наград розыгрыша второго по значимости трофея европейского клубного волейбола.-0-

Фото ВК "Минск"