ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:39 Волейболистки "Минчанки" победили швейцарский "Витеос" в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ Спорт
20:26 Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде Спорт
20:20 ЕЭК заявляет о необходимости усилить контроль за разработкой евразийских техрегламентов Экономика
20:19 Визиты Лукашенко в Австрию и Сербию отражают все большую роль Беларуси на международной арене - Линднер Политика
19:57 Беларусь рассчитывает на подписание в ближайшее время соглашений с ЕС об упрощении визовых процедур и реадмиссии Политика
19:44 Беларусь видит большой потенциал сотрудничества с Евросоюзом - Кравченко Политика
19:29 В Молодечно сыщики за несколько часов раскрыли кражу денег из забытого в такси кошелька Происшествия
19:25 Беларусь все активнее инициирует укрепление доверия и мирное урегулирование конфликтов - Кравченко Политика
19:14 Благодарность Президента объявлена труженикам Брестской области Президент
18:59 Ненадлежащая реклама и ложные договоры: Минтранс назвал основные нарушения в работе такси Общество
18:53 ЕЭК заключила меморандум о взаимопонимании с Европейской организацией публичного права Политика
18:32 ЕБРР и "Белоруснефть" подписали меморандум о взаимопонимании Экономика
18:25 Представители стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в охране труда Общество
18:22 Президент на встрече с депутатами выскажется о роли Беларуси в Европе и мире - Марзалюк Политика
18:15 Детская книга о спорте вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия" Общество
17:51 ЕБРР рассмотрит предложение по участию в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт Экономика
17:48 Более Br145 тыс. поступлений от субботников в Гомеле направят на благоустройство Регионы
17:48 Маркевич: время требует от парламентариев быстроты принятия решений Политика
17:46 Беларусь присоединилась к группе стран, намеренных содействовать защите прав жертв терроризма Политика
17:42 Контролирующие и надзорные органы в январе-сентябре провели более 6,5 тыс. проверок Общество
17:38 Визит Лукашенко в Австрию стал знаковым для двусторонних отношений Политика
17:30 В Гродненской области проведут комплексное благоустройство поселков Любча и Козловщина Регионы
17:28 ЕБРР отмечает сближение позиций с правительством Беларуси по приватизации Белинвестбанка Экономика
17:24 Анфимов: задача контролирующих органов - не навредить предприятию Общество
17:18 НАН: половина белорусов выступает за партнерские отношения с Россией Общество
17:00 Руммо: главная задача парламентариев - улучшать благосостояние людей Общество
16:58 ЕБРР не будет участвовать в аукционе по продаже госдоли Приорбанка Экономика
16:57 МВД объявило конкурс на лучшие фото и видео о работе ведомства Общество
16:46 Карпенко: в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования Общество
16:42 Первый областной новогодний бал для одаренной молодежи пройдет в Могилеве 16 декабря Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
04 декабря 2019, 20:39

Волейболистки "Минчанки" победили швейцарский "Витеос" в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Во время матча. Фото ВК "Минск"
Во время матча. Фото ВК "Минск"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" победили швейцарский "Витеос" (Невшатель) в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ со счетом 3:0 (25:11, 26:24, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Гончарова с самого начала встречи показали гостьям из Швейцарии серьезность своих намерений, очень быстро завладев инициативой. Чтобы выиграть стартовый отрезок матча, "Минчанке" потребовалось 15 минут.

Вторую партию волейболистки из Невшателя начали активно. Когда счет стал 17:11 в пользу швейцарок, белорусская команда встрепенулась и смогла отыграть дефицит в шесть мячей. Нервную концовку закаленная в турнирных боях российской суперлиги "Минчанка" провела гораздо продуктивнее соперниц.

Третий сет начался с удачных атак волейболисток обеих команд, которые долгое время не могли добиться решающего преимущества. Швейцарки в середине сета ушли на несколько очков в отрыв, но "Минчанка" пустилась в погоню. В борьбе характеров сильнее оказалась команда Виктора Гончарова.

Самыми результативными игроками встречи стали Оксана Ковальчук, принесшая белорусской команде 15 очков, и Тиата Скамбре, на счету которой 14 пунктов, выигранных для "Витеоса".

Ответная встреча "Минчанки" с "Витеосом" состоится в Швейцарии 18 декабря.

В 2017 году "Минчанка" дошла до финала Кубка ЕКВ, став первым за 30 лет белорусским клубом, сыгравшим в решающей стадии еврокубков. Уступив в двухматчевом противоборстве турецкому "Экзачибаши-ВитрА", подопечные Виктора Гончарова стали обладательницами серебряных наград розыгрыша второго по значимости трофея европейского клубного волейбола.-0-

Фото ВК "Минск"

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
волейбол женщины турнир
Новости рубрики Спорт
Мартен Фуркад на стрельбище. Фото IBU Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Ольга Павлюковская. Фото КСЗО Известная белорусская волейболистка Ольга Павлюковская перешла в гродненский "Коммунальник"
Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА МОК внес изменения в порядок выхода команд на церемонии открытия Олимпиады
Алексей Риос. Фото из архива Полузащитник Алексей Риос покидает БАТЭ
Фото из архива Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях с "Ружомбероком" в Еврокубке
Фото из архива Юные баскетболисты из пяти стран сыграют на турнире памяти Владимира Рыженкова в Минске
Главное
Лукашенко: нужно равномерно развивать Минскую область, а не только "золотые земли" между кольцевыми
Андрейченко: депутаты уходящего созыва работали на укрепление суверенитета Беларуси
Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс развитию объединения - Мясникович
ISIC - теперь в Беларуси! Скидки для студентов и учащихся в 135 странах мира
Топ-новости
Лукашенко напомнил о необходимости роста зарплат в увязке с производительностью труда
"Детей воспитывает либо улица, либо интернет" - Лукашенко о проблемах в образовании
Эксперты призывают отказаться от фобий по поводу внешних угроз для независимости Беларуси
Карпенко: в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования
"БелАсептика-Дез": равные возможности – для всех!
В Новый год - с новой квартирой: купить в рассрочку до 10 лет легко!
Более 900 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников
ЕБРР в 2019 году превысит прошлогодний рекорд по инвестированию в экономику Беларуси - Ригтеринк
Михальский: в 2019 году Польша реализовала в Беларуси проекты более чем на 2 млн евро
В Гродненской области проведут комплексное благоустройство поселков Любча и Козловщина
БЖД назначила 88 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
НАН: половина белорусов выступает за партнерские отношения с Россией
Гражданам Беларуси рекомендуют не посещать Францию в связи с предстоящей забастовкой
Белорусский автобус испытывают в Казани для системы скоростного городского транспорта
Посольство выясняет, пострадали ли белорусы в аварии с участием автобуса в Подмосковье
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.