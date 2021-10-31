Волейболистки "Минчанки" победили "Заречье- Одинцово" в матче российской суперлиги

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" победили "Заречье- Одинцово" в гостевом матче российской суперлиги, со счетом 3:1 (22:25, 25:19, 25:16, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете на площадке шла равная борьба. Ни одна из команд долго не могла склонить чашу весов в свою сторону. Однако концовку стартовой партии лучше провели подмосковные волейболистки, которым удалось поставить два столь необходимых блока на пути атак белорусской команды.

Во втором сете у "Заречья" не полетела подача. Кроме того, отлично сыграл блок белорусского клуба. Тем самым, преимущество в атаке, которое позволило соперницам "Минчанки" диктовать условия в первой партии было нивелировано.

После перерыва "Минчанка" продолжила диктовать свои условия соперницам. Подопечные Станислава Саликова предложили им быстрый волейбол, вариативность действий в атакующей игре и допускали при этом куда меньше ошибок. Также отметим стабильную подачу и надежный блок столичной дружины.

Заключительная партия матча поначалу складывалась для "Заречья-Одинцово" вполне оптимистично. Но ближе к середине данного отрезка матча отсутствие приема сказалось и командное взаимодействие было нарушено. "Минчанка" трудностями оппоненток восспозовалась в полной мере и довела матч до победы.

Самыми результативными игроками матча стали Елизавета Лукьянова в составе хозяев и Виктория Секретова у "Минчанки". На счету обеих волейболисток по 25 очков.

Это вторая победа белорусской команды в суперлиге. Подопечные Станислава Саликова с шестью очками занимают девятое место в турнирной таблице. -0-