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21 декабря 2019, 20:02

Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение в 10-м туре российской суперлиги

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение в 10-м туре российской суперлиги, уступив в гостях одинцовскому  "Заречью" со счетом 0:3 (16:25, 18:25, 22:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперницы превзошли белорусскую команду практически во всех компонентах волейбола, за исключением допущенных ошибок, коих игроки "Заречья-Одинцово" допустили на пять больше (18:13). Однако подмосковные волейболистки лучше действовали на приеме (55 % против 44%), чаще подавали на вылет (8:0) и удачнее играли на блоке (10:6). В атаке команда Вадима Панкова продемонстрировала эффективность 39 %, тогда как у команды Виктора Гончарова показатель 37 %.

Самой результативной в рядах минской команды стала Наталья Думчева – 12 очков, у Ольги Богдановой на счету 10 пунктов, 2 из них на блоке. Самым результативным игроком матча была признана Виктория Руссу из "Заречья-Одинцово" с 14-ю очками.

В турнирной таблице суперлиги после 10-ти туров "Минчанка" занимает 11-е место с двумя победами и пятью очками в активе.-0- 

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