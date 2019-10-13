Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение на старте российской суперлиги

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом туре российской суперлиги волейболистки "Минчанки" потерпели поражение от "Уралочки-НТМК" со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если на старте первой партии была абсолютно равная борьба, то после подач Ксении Парубец "Уралочка-НТМК" вырвалась вперед на два очка и в дальнейшем смогла нарастить свое преимущество. К концовке "Минчанка" подошла с дефицитом в восемь очков и отыграть его не смогла.

После перерыва белоруски заиграли в несколько иной волейбол. Увы, при счете 21:17 в пользу игроков столичного клуба они допустили несколько оплошностей и позволили соперницам взять верх и во втором сете. Эта неудача подкосила игроков "Минчанки", которые с самого начала отпустили конкуренток на комфортное для них расстояние в счете и те без проблем довели сет до победы.

Самой результативной волейболисткой в составе белорусской команды стала Екатерина Сокольчик (13 очков).

"У нас не полетела подача. Мы подавали в основном в либеро, а не в тех игроков, которых разбирали. Не затруднили "Уралочке" прием. К той игре, к которой стремимся, еще идти очень далеко. "Уралочка" мне понравилась своим напором и комбинационной игрой. Именно такой стиль хотел бы привить своей команде, но не все игроки в это верят. Мы только в самом начале пути, работы еще непочатый край", - подвел итог матча главный тренер "Минчанки" Виктор Гончаров.-0-