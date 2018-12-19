Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение от "Новары" в Лиге чемпионов

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение от итальянский "Новары" во втором туре Лиги чемпионов со счетом 0:3 (19:25, 32:34, 16:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый отрезок игры в спорткомплексе "Уручье" остался за гостьями, которые усилиями Стефаны Велькович и Кристины Чиричеллы победили в первом сете. Белорусская команда уверенно сыграла против вице-чемпиона Италии на блоке. Дарья Володько и Анна Гришкевич, уже восстановившаяся после травмы, уверенно атаковали хозяек площадки. Самыми результативными игроками прошедшей игры стали Богдана Анисова (13 очков) и Мишель Барч-Хакли (20 очков).

В третьем туре Лиги чемпионов "Минчанка" сыграет 22 января 2019 года на выезде против польского клуба "Будовляны" из Лодзи. Ближайший матч в российской суперлиге подопечные Виктора Гончарова проведут 23 декабря в "Уручье" против краснодарского "Динамо".-0-