Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение в 6-м туре российской женской суперлиги

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение от саратовского "Протона" в выездном матче 6-го тура российской женской суперлиги со счетом 0:3 (23:25, 21:25, 18:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самой результативной в составе белорусского клуба стала россиянка Наталья Думчева, принесшая команде 15 очков с 50 % эффективности в атаке. По девять пунктов на счету Екатерины Сокольчик, отметившейся еще и 40 % позитивного приема, а также Дарьи Володько. Наибольшее число результативных действий в матче провела игрок "Протона" Анастасия Бавыкина (18 в атаке, 3 на блоке, 0 с подачи).

Таким образом, "Протон" вернулся на третье место в турнирной таблице суперлиги. "Минчанка" находится на 9-й позиции.

В следующем туре, 1 декабря белорусская команда сыграет дома с командой "Динамо-Москва". Матч пройдет на арене ДС "Уручье".