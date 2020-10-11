11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение в матче российской суперлиги. Поединок против красноярского "Енисея" завершился со счетом 1:3 (22:25, 25:20, 12:25, 14:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Минчанка" проводила свой первый матч после изоляции, связанной с выявлением в команде случая коронавируса. Увы, белорусский клуб смог на равных противостоять соперницам лишь в двух партиях. Уступив в первом сете, подопечные Станислава Саликова взяли верх во втором. Однако на большее волейболисток столичной команды не хватило.

Две последующие партии их соперницы оставили за собой, что называется, за явным преимуществом. Самой результативной в составе "Минчанки" стала Маргарита Степаненко, на счету которой 15 пунктов. Анжелика Борисевич заработала 14 очков. Что касается "Енисея", то лучшей в атаке команды была Мария Фролова, совершившая 19 результативных действий.

Таким образом, "Минчанка" замыкает турнирную таблицу суперлиги с тремя поражениями на счету. В том числе одним техническим за неявку на поединок против "Ленинградки". Матч должен был состояться в Санкт-Петербурге 27 сентября. Однако из-за нахождения минской дружины на карантине после положительного теста на COVID-19 у одной из девушек подопечные Станислава Саликова остались дома.-0-