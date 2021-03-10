Волейболистки "Минчанки" повторно обыграли "Динамо-Метар" в матче российской суперлиги

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли "Динамо-Метар" в перенесенном матче 18-го тура российской суперлиги со счетом 2:1 (25:15, 22:25, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете минчанки диктовали свои условия игрокам челябинского клуба, будучи лучше соперниц практически во всех компонентах игры, и не позволили конкуренткам достичь рубежа в 20 набранных пунктов за партию. Однако сохранить победный ритм у подопечных Станислава Саликова не получилось.

В середине второго сета несколько ошибок белорусок привели к тому, что волейболистки "Динамо-Метар" вышли вперед и смогли сохранить преимущество, несмотря на все старания игроков "Минчанки" вернуть себе инициативу. Третья партия получилась очень сложной. Инициативу постоянно перехватывали игроки то одной, то другой команды. Но в концовке сказался опыт и мастерство белорусок. Прекрасно в атаке действовала Виктория Секретова, точными ударами завершавшая усилия своих подруг по команде. Заключительный отрезок матча также прошел под диктовку "Минчанки", которая достаточно быстро оторвалась в счете от соперниц и лишь в концовке позволила им внести элемент интриги в ход поединка и добиться приемлемой для себя разницы в счете. Победную точку в матче поставила Виктория Секретова.

Благодаря этой победе "Минчанка" вытеснила саратовский "Протон" с восьмой строки турнирной таблицы. Белорусская команда отпраздновала 11-ю викторию и, набрав 32 очка в 26 матчах предварительного раунда женской суперлиги, вышла в следующую стадию соревнований. Следующий матч минские волейболистки проведут 13 марта против "Ленинградки", которая завершила предварительную стадию турнира на 5-м месте.

Игры квалификационного раунда проводятся до двух побед. При счете по итогам игр 1:1 и одинаковом количестве очков будет проведен "золотой сет" до 15 очков. Победитель получит путевку в "Финал шести".-0-