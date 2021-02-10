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10 февраля 2021, 14:57

Волейболистки "Минчанки" проиграли "Динамо-Ак Барсу" в матче российской суперлиги

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" второй раз подряд уступили казанскому "Динамо-Ак Барсу" в матче российской суперлиги. Команда Станислава Саликова, уступив в перенесенном матче 9-го тура, была вынуждена признать силу соперниц и в игре 22-го тура со счетом 1:3 (17:25, 11:25, 25:23, 24:26) , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если днем ранее белоруски заставили поволноваться болельщиков звездной казанской дружины со старта, то на сей раз им удалось записать на свой счет викторию в третьем сете, когда в середине этого отрезка матча не пошла игра в защите у двукратной чемпионки Европы Анны Подкопаевой, а в атаке не слишком уверенно действовала хорватка Саманта Фабрис. Игрокам минской команды удалось сначала догнать соперниц, а затем выйти вперед и мастерской игрой в обороне удержать добытое преимущество. Увы, остальные партии противоборства проходили под знаком заметного превосходства казанских волейболисток.

Самым результативным игроком встречи стала доигровщица "Динамо-Ак Барса" Татьяна Кадочкина, на счету которой 27 очков. Арина Федоровцева принесла своей дружине 18 пунктов, а Саманта Фабрис совершила 13 результативных действий. Отметим также либеро Анну Подкопаеву, которая добилась показателя 50% отличного приема.

В рядах "Минчанки" наиболее успешно в атаке сыграла Виктория Секретова, набравшая 17 очков. Надежда Смирнова заработала 10 пунктов и 39% отличного приема. Либеро белорусской команды Виктория Панасенко сумела записать на свой счет 29% отличного приема.

Таким образом, у "Минчанки" осталось шесть побед после 17 матчей. Команда Станислава Саликова занимает 12-е место в турнирной таблице суперлиги.-0-

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