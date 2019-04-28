Волейболистки "Минчанки" проиграли "Динамо-Метару" и заняли десятое место в суперлиге

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли в заключительном матче утешительного раунда чемпионата России челябинскому "Динамо-Метару" со счетом 1:3 (25:27, 21:25, 25:23, 20:25) и заняли десятое место в суперлиге по итогам сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошедшем матче во Дворце спорта "Уручье" главный тренер хозяев площадки Виктор Гончаров предоставил шанс вместе с опытными игроками сыграть молодежи: Владе Просоловой и Агате Бекше. Концовки первой и второй партий не удались минчанкам, а в третьем сете Влада Просолова забила важные мячи, который позволили белорускам сократить отставание в счете. В четвертой партии встречи команда из Челябинская лучше выглядела в нападении и добилась победы.

По итогам заключительного тура за 9-12 места волейболистки "Минчанки" обыграли саратовский "Протон" (3:0), проиграли "Сахалину" (2:3) и заняли по итогам дебютного для себя сезона в чемпионате России десятое место. За золотые медали в суперлиге борются волейболистки московского "Динамо" и калиниградского "Локомотива". После двух поединков ведут в серии динамовки, которые праздновали успех - 3:0, 3:2. Третья встреча состоится 30 апреля.

Волейболистки "Минчанки" теперь сосредоточатся на финальной серии чемпионата Беларуси, в которой столичной команде противостоит "Прибужье". Два матча уже состоялись в Бресте, по итогам которых минчанки повели в серии, дважды добившись успеха. 4 мая третья игра состоится в Минске.-0-