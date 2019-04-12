Волейболистки "Минчанки" проиграли "Динамо-Метару" в утешительном турнире чемпионата России

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли челябинскому "Динамо-Метару" со счетом 0:3 (18:25, 17:25, 20:25) в утешительном турнире за 9-12-е места в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся в Южно-Сахалинске, где встречей "Протон" (Саратов) - "Сахалин" (начало в 11.00) завершается сегодня первый круг. Белорусская команда допустила ошибки, которые не позволили ей контролировать игры с соперницами из Челябинска, которые лучше действовали в нападении. Волейболисткам "Минчанки" на четвертый день пребывания на острове тяжело дался адаптационный период.

В ходе первого круга турнира за 9-12-е места белорусские волейболистки обыграли "Протон" - 3:0 и уступили "Сахалину" - 2:3.

Положение команд: "Минчанка" - 25 очков, "Сахалин" - 24, "Динамо-Метар" - 8, "Протон" - 6.

Второй круг в борьбе за 9-12-е места будет проведен на площадке "Минчанки" с 25 по 28 апреля.-0-