Волейболистки "Минчанки" проиграли "Енисею" в российской суперлиге

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили красноярскому "Енисею" 0:3 в гостевом матче открытого чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Красноярске прошла с преимуществом хозяек, которые выиграли первую партию 25:19. В двух следующих сетах белоруски оказали более упорное сопротивление, но все же уступили с одинаковым счетом 23:25.

В шести предыдущих встречах белоруски одержали одну викторию и, набрав 5 очков, по-прежнему находятся на 10-м месте среди 12 участников турнира.

У лидера калининградского "Локомотива" 18 баллов после 7 проведенных матчей. На балл меньше имеет московское "Динамо", победившее сегодня в гостях волейболисток "Сахалина" с "сухим" счетом 3:0.

Следующий поединок в российской суперлиге волейболистки "Минчанки" проведут 29 декабря на своей арене против челябинского клуба "Динамо-Метар", у которого всего 2 очка после 6 игр.-0-