Волейболистки "Минчанки" проиграли французскому "Расингу" в Лиге чемпионов

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли французскому "Расингу" в первом туре Лиги чемпионов со счетом 0:3 (20:25, 19:25, 18:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски испытывали проблемы в нападении, не столь четко действовали игроки и на блоке. "Минчанка" выступала во Франции без двух основных игроков. Травмированы нападающая Анна Гришкевич и пасующая Ольга Пальчевская, что и отразилось на итоговом результате.

Наиболее результативными игроками матча стали Адела Хелич из "Расинга" - 17 очков и Екатерина Сокольчик ("Минчанка") - 13 баллов.

Следующий матч в Лиге чемпионов белорусская команда сыграет на домашней площадке 19 декабря с итальянской "Новарой". Ближайшую встречу подопечные Виктора Гончарова проведут 25 ноября в чемпионате России с "Ленинградкой". Матч пройдет в спорткомплексе "Уручье".-0-