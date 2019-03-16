Волейболистки "Минчанки" проиграли калининградскому "Локомотиву" в российской суперлиге

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли на выезде калининградскому "Локомотиву" в предпоследнем, 21-м, туре регулярного чемпионата России в суперлиге со счетом 0:3 (21:25, 23:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую и вторую партию белорусский клуб, продолжающий концовку сезона выступать без Анны Гришкевич, провел в упорной борьбе. Минчанки проигрывали лишь в концовках, когда соперницы прибавляли в атаке. Залогом успеха "Локомотива" стала подача мяча. Наиболее активной в нападении у "Минчанки" в прошедшем матче стала Екатерина Сокольчик.

Белорусская команда продолжает занимать в турнирной таблице суперлиги 10 место.

В заключительном туре регулярного сезона чемпионата Минчанка сыграет 24 марта на своей площадке с саратовским "Протоном".-0-