Волейболистки "Минчанки" проиграли казанскому "Динамо" в российской суперлиге

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили в гостях казанскому "Динамо" во втором туре российской суперлиги со счетом 0:3 (21:25, 19:25, 19:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Казань белорусская команда прибыла без своего лидера четвертой зоны Анны Гришкевич, которая из-за повреждения не смогла принять участия в матче.

В первой партии минчанки, в стартовом составе которых в доигровке вместе с Богданой Анисовой вышла Екатерина Сокольчик, вели 17:15, но после тайм-аута динамовской дружины утратили преимущество - 17:21. Хозяева площадки прибавили в атаке первым темпом и добились первой победы в чемпионате. Ранее казанский клуб, в стартовом туре, проиграл калининградскому "Локомотиву", а белорусская команда в упорной борьбе уступила московскому "Динамо" - 2:3.

На следующей неделе, 21 ноября, "Минчанка" дебютирует в групповой стадии Лиги чемпионов выездным матчем с французским "Канном". В третьем туре чемпионата России, 25 ноября, подопечные Виктора Гончарова примут во Дворце спорта "Уручье" волейболисток "Ленинградки".-0-

Фото Всероссийской федерации волейбола