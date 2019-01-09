Волейболистки "Минчанки" проиграли лидеру чемпионата России "Локомотиву"

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли лидеру чемпионата России в суперлиге калининградскому "Локомотиву" со счетом 0:3 (19:25,19:25, 22:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч во Дворце спорта "Уручье" белорусский клуб постарался провести с минимальными ошибками. Главный тренер Виктор Гончаров произвел перестановки в стартовом составе. С первых минут встречу с "Локомотивом" в диагонали начала украинка Богдана Анисова, тогда как Екатерина Сокольчик составила с Анной Гришкевич дуэт принимающих. "Минчанка" смотрелась на площадке против "Локомотива" уверенно, но в концовках партий допускала много ошибок в приеме мяча и в нападении. В итоге белорусский клуб потерпел восьмое поражение в чемпионате.

После десяти туров в российской суперлиге в активе волейболисток "Минчанки" восемь очков и десятая позиция в турнирной таблице.

В 11-м туре российской суперлиги белорусские волейболистки сыграют в Саратове против "Протона".

Сегодня мужская сборная Беларуси по волейболу в заключительном матче квалификации чемпионата Европы 2019 года сыграет в Осло с Норвегией. В случае победы подопечные Виктора Бекши сохранят первое место в группе Е и получат путевку в финальную стадию континентального форума.-0-