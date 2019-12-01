Волейболистки "Минчанки" проиграли московскому "Динамо" в матче российской суперлиги

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли на своей площадке московскому "Динамо" со счетом 0:3 (12:25, 7:25, 10:25) в матче 7-го тура российской женской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Преимущество действующих чемпионок России над минской дружиной выглядело подавляющим. Звёздные москвички превосходили игроков "Минчанки" практически во всех аспектах волейбола. Неразрешимой проблемой для подопечных Виктора Гончарова стали подачи звездных игроков "Динамо".

Оборона белорусской команды также не выглядела непроходимой. Практически ничего не получалось у минчанок сделать и в созидании. Белорусский клуб лишь в одном из трех сетов смог перешагнуть рубеж в 10 очков.

Тренерский штаб во главе с Виктором Гончаровым пытался внести изменения в ход встречи заменами, однако все было тщетно. Почувствовавшие свое превосходство москвички усилили давление на оборонительные порядки "Минчанки" и добились столь важного для них успеха.

Таким образом, у белорусской команды осталось на счету пять очков после двух побед. В следующем туре подопечные Виктора Гончарова на выезде поменяются силами с казанским "Динамо". Матч в столице Татарстана пройдет 8 декабря.-0-