Волейболистки "Минчанки" проиграли "Сахалину" в матче российской суперлиги

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили "Сахалину" в предпоследнем матче утешительного турнира за 9-12-е места открытого чемпионата России, который проходит в минском дворце спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые два сета чемпионки Беларуси выиграли - 25:15 и 26:24, но дожать соперниц не смогли, уступив в трех партиях подряд - 16:25, 25:27 и 5:15. До этого волейболистки "Минчанки" разгромили аутсайдера российской суперлиги саратовский "Протон" с сухим счетом 3:0 (25:19, 28:26, 25:16), а сегодня завершат турнир матчем с челябинским клубом "Динамо-Метар".

Первый этап утешительного турнира прошел в середине апреля в Южно-Сахалинске. Там подопечные Виктора Гончарова обыграли "Протон" - 3:0, после чего уступили "Сахалину" - 2:3 и "Динамо-Метару" - 0:3.

По итогам регулярного сезона волейболистки "Минчанки" заняли 9-е место и не сумели пробиться в восьмерку участников плей-офф.

В медальных сериях российского чемпионата уже состоялись первые поединки. В борьбе за чемпионский титул московское "Динамо" дважды переиграло на своей арене калининградский "Локомотив" - 3:0 и 3:2. В соперничестве за бронзу волейболистки "Уралочки" из Екатеринбурга в Казани сначала обыграли местное "Динамо" со счетом 3:0, а потом уступили - 1:0. Третьи матчи серий до трех викторий одной из команд состоятся 30 апреля в Калининграде и Екатеринбурге.-0-